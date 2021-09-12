مواطن يقتل والديه طعنًا بـ «الشرائع»… والجهات الأمنية تلقي القبض عليه

الرياض - محمد عبدالله - تباشر الجهات الأمنية المختصة بشرطة العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع النيابة العامة بمكة المكرمة، جريمة قتل مروِّعة تمثّلت في إقدام مواطن بالعقد الثالث من العمر على قتل والديه.

وتلقي مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن قيام مواطن على قتل والديه، طعناً بالسكين في أحد مخططات الشرائع، وتمّ ضبط الجاني، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن الجريمة، بمركز شرطة الشرائع وفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

وبدأت الجهات الأمنية ممثلة في «الدوريات الأمنية، والبحث والتحرّي الجنائي، والأدلة الجنائية والبصمات، وضابط الاستلام بمركز شرطة الشرائع، والطب الشرعي»، متابعة الواقعة.

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