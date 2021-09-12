الصحة: 80 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 545992 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (80) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح إجمالي الإصابات 545992 حالة، وتسجيل (6) حالات وفيات ليكون إجمالي الوفيات 8623 حالة، (95) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,078) حالة.

كانت الوزارة أوضحت أن الأطفال يصابون بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهناك فئات تتأثر بشكل أشدّ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية عنصر أساسي في حمايتهم.

وأضافت أنَّ الأطفال يعتبرون أقل تأثرًا بمضاعفات كورونا مقارنة بالبالغين، ولكن هنالك فئات لديهم حالات صحية تجعلهم يتأثرون بأعراض الإصابة، ومن أبرز الفئات هي (من لديهم أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة)، من يستخدم أدوية تثبيط المناعة، من لديهم أمراض تنفسية مزمنة (مثل الربو)، مرضى السكري).

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