انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.. الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - ينتهي تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس،الأربعاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 15 يونيو الماضي.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق القرار الوزاري بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتتفيذ هذا القرار.

جاء القرار ضمن حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

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