الفيصل يشهد توقيع مذكرة تعاون بين الصحة وجامعة أم القرى

شهد مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بمحافظة جدة مراسم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة وجامعة أم القرى في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي آل مذهب.

ووقع المذكرة وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، ووكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي.

وتنص المذكرة على تطوير الكوادر البشرية فيما يخص التعليم والتدريب، وتوفير مقاعد دراسية لموظفي وزارة الصحة لبرنامج الإيفاد، وتوفير الفرص التدريبية الميدانية في المستشفيات لطلاب وطالبات جامعة أم القرى، علاوةً على المشاركة في البحوث والدراسات، إضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تسهم في تطوير التعاون وتبادل الخبرات.

ويأتي توقيع المذكرة بين الجانبين بدور الجامعة في المجال الأكاديمي وتقديم البحوث والاستشارات والتدريب نظير إمكاناتها في مراكز البحث العلمي والكليات والمعاهد المتخصصة، وانطلاقاً من رؤية وزارة الصحة لتطوير وتنمية الموارد البشرية، وإكمالاً لرسالتها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، ودورها في توفير برامج تأهيل وتعليم الكوادر البشرية.

كما شهد الأمير خالد الفيصل، توقيع 4 عقود من الاتفاقية تهدف إلى تمكين فني برنامجي الصيدلة والتمريض من الحصول على البكالوريوس، وكذلك تقديم ماجستير الصيدلة الإكلينيكية، وماجستير القبالة، وماجستير تمريض صحة المجتمع.

ووقع العقود الأربعة بين الجانبين مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب في وزارة الصحة أحمد الفهيد، وعميد الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى الدكتور صالح الفريح.