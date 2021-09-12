شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي يتسبب في تكدسات مرورية لـ 3 تقاطعات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - مطالب بسرعة إنجاز أعمال الصيانة التي أدت إلى إغلاق الطرق

- بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق

تسبب إغلاق جزئي لتقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبد العزيز، مع شارع الملك عبد العزيز، في تزاحم شديد واختناق في حركة السيارات.

فيما طالب سكان حي المزروعية والقاصدين له، بسرعة إنجاز أعمال الصيانة التي أدت إلى إغلاق عدد من الطرق، موضحين بأن هذه الإغلاقات كان يفترض أن تكون على فترات، لكي لا يكون هناك تعطل وبطي في حركة السير.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، أعلنت عن إغلاق جزئي لتقاطعات شارع نجد مع شارع الملك سعود بن عبد العزيز، مع شارع الملك عبد العزيز، وذلك لأعمال تطوير التقاطعات لمدة «45 يوم»، ابتداء من صباح اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالأمانة ستقوم بأعمال الصيانة والإصلاح للشارع، مشيرا إلى أنه بإمكان سالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

وأهاب بقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعا للوقوع في الزحام، لسلامتهم، وذلك خلال فترة أعمال الصيانة.