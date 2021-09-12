محمد بن مسعود - الدمام - القوات الخاصة لأمن الطرق دعت إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لهطول الأمطار. وقالت عبر حسابها في تويتر: لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الدرب - جازان)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 03:50 PM القوات الخاصة لأمن الطرق دعت إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تنبيه لمستخدمي طرق جازان: أمطار ورياح تحد من الرؤية الأفقية تنبيه لمستخدمي طرق جازان: أمطار ورياح تحد من الرؤية الأفقية دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لهطول الأمطار. وقالت عبر حسابها في تويتر: لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الدرب - جازان)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. الكلمات المفتاحية ، تنبيه لمستخدمي طرق جازان: أمطار ورياح تحد من الرؤية الأفقية ،

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