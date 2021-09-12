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الديوان العام للمحاسبة يشارك في مشروع البحث العلمي الـ 12 للآسوساي

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محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. الاستفادة من البيانات الرقمية

شارك الديوان العام للمحاسبة في مشروع البحث العلمي الثاني عشر بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الاستفادة من البيانات الرقمية أو الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي تم إقراره عام 2018م في اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والخمسين للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) وذلك ضمن برامج أمانة المنظمة.

وعرض البحث في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 محرم 1443هـ، بإسهام فريق الديوان المكوّن من عبدالعزيز المطوع ونواف المطيري بورقة بحثية بعنوان "تحديد نطاق موضوع الرقابة"، وضُمِّنت في النتائج النهائية لمشروع البحث العلمي.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 03:33 PM

بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. الاستفادة من البيانات الرقمية

الديوان العام للمحاسبة يشارك في مشروع البحث العلمي الـ 12 للآسوساي
وكالة الأنباء السعودية (واس)

شارك الديوان العام للمحاسبة في مشروع البحث العلمي الثاني عشر بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الاستفادة من البيانات الرقمية أو الضخمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي تم إقراره عام 2018م في اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والخمسين للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) وذلك ضمن برامج أمانة المنظمة.

وعرض البحث في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 29 محرم 1443هـ، بإسهام فريق الديوان المكوّن من عبدالعزيز المطوع ونواف المطيري بورقة بحثية بعنوان "تحديد نطاق موضوع الرقابة"، وضُمِّنت في النتائج النهائية لمشروع البحث العلمي.

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، الديوان العام للمحاسبة يشارك في مشروع البحث العلمي الـ 12 للآسوساي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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