، بالفيديو.. قطة معلقة في الهواء تحير ملعب كرة قدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذتها حيلة ذكية من مشجعين

ارتفع الصراخ والعويل في أحد ملاعب كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية، لحظة تعلقت قطة بقماش ثم حبل يتدلى من منصة عليا في مدرجات المشاهدين، الذين حبسوا أنفاسهم انتظارا للحظة الإنقاذ أو السقوط إلى الأسفل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، ظهرت القطة وهي تتدلى من المنصة العلوية في الملعب، بينما كانت تحاول أن تتشبث بقطعة من الثوب عن طريق مخالبها الأمامية، وسط ذهول وخشية الجميع.

لكن القطة لم تفلح في الإمساك بقطعة الثوب والبقاء معلقة، فيما عجز من كانوا فوقها أيضا، عن إيجاد أي حل من أجل سحبها وإنقاذها من السقوط في الملعب الموجود بمدينة ميامي، في ولاية فلوريدا.

وعندما خارت قوى القطة، سقطت بشكل سريع صوب المنصة الموجودة في الأسفل، لكن مشجعين فطنا إلى حيلة ذكية من أجل إنقاذ الحيوان الأليف.

وقام المشجعان ببسط العلم فيما بينهما، حتى تسقط عليه القطة، وذاك ما حصل بالفعل، فنجا الحيوان من أي إصابة أو رضوض.

وبدا متفرجو المباراة، في حالة من الفرح والانتشاء، عندما تأكدوا من نجاة القطة، وكونها لم تصب بأي أذى رغم السقوط الذي بدا خطيرا.

وتستطيع القطط في العادة أن تقفز من أماكن عالية دون أن تصاب بخطر، لكن القطة التي نجت في الملعب الأمريكي، لم تكن في مكان يناسب القفز بشكل طبيعي.

ويستطيع القط أن يقفز من أماكن مرتفعة ثم يحط على الأرض بثبات، دون أن يصاب بأي أذى، والفضل في ذلك يعود إلى خاصية في جسمه.

ويتمتع القط بهذه القدرة بفضل العمود الفقري المرن، ونظرا إلى عدم وجود عضلة الترقوة، وهذان الأمران يتيحان للحيوان أن يقفز إلى الأرض وأجزاء جسمه في أكثر من اتجاه.

ولا يتردد القط في القفز من الأماكن مرتفعة عندما يستشعر وجود أخطار محدقة به؛ لأنه يدرك قدراته الكبيرة في القفز.