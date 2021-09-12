محمد بن مسعود - الدمام - مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.. المشتركة بين السعودي والأجنبي 27% أعلنت وزارة الاستثمار عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصًا وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.

وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 03:21 PM مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.. المشتركة بين السعودي والأجنبي 27% أعداد التراخيص الاستثمارية في المملكة تتضاعف خلال النصف الأول من 2021 أعداد التراخيص الاستثمارية في المملكة تتضاعف خلال النصف الأول من 2021 أعلنت وزارة الاستثمار عن تضاعف عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث وصل إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية شهر يونيو 1054 ترخيصًا وبارتفاع يبلغ 108% للفترة ذاتها من العام الماضي. وبينت أن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27% من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت للنصف الأول من هذا العام إلى 45%.

وكشفت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسناً ملحوظاً بلغ 21% مقارنة بالربع الأول، وذلك لإجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24%، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20%. الكلمات المفتاحية

، أعداد التراخيص الاستثمارية في المملكة تتضاعف خلال النصف الأول من 2021 ،

المصدر : الخليج 365

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