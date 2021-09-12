ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت يحرم طلاب ضاحية الملك عبدالله بصامطة من منصات التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي حي ضاحية الملك عبدالله التابع لمحافظة صامطة بجازان تذمرهم واستياءهم من ضعف الشبكة العنكبوتية وخدمات الإنترنت وانقطاعها في جميع أنحاء الحي وداخل المنازل وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد مما سبب لهم مشكلة كبيرة في متابعة المنصة الدراسية ومنصات التعليم الإلكتروني.

المنصة الدراسية:

وقال منصور المهر لـ”متابعات الخليج 365“: ما زالت الشبكة العنكبوتية وخدمات الإنترنت في ضاحية الملك عبدالله بصامطة من أسوأ الشبكات في المحافظة وتزداد المعاناة مع بداية العام الدراسي الجديد وخاصة مع دخول المنصة الدراسية وأغلب الأوقات يتم حرمان الطلاب من الدخول بشكل نهائي علمًا بأن الحي من أكبر الأحياء في المحافظة ولكن ينقصها أهم الخدمات ومنها توفر أبراج اتصالات بجميع شركات الاتصالات ولا نعلم إلي متى سوف تستمر هذه المعاناة التي لها عدة سنوات.

استخدام مقويات للشبكة:

وقال محمد البلوي: “إننا نعاني من ضعف الشبكة العنكبوتية وخدمات الإنترنت في جميع أنحاء الحي ناهيك عن انقطاع تام لشبكة داخل المنازل علمًا بأننا استخدمنا جميع أنواع مقويات الشبكة ولكن دون جدوى وأننا تقدمنا بعدة شكاوٍ إلى شركات الاتصالات بجميع أنواعها ولكن لا حياة لمن تنادي”.

اتصالات هاتفية:

فيما أضاف أحمد حمدي قائلًا: إننا نعاني من انقطاع تام لشبكة الجوال وخاصة داخل منازلنا مما يضطرنا إلى الخروج خارج المنزل أو الصعود إلى أسطح المنازل من أجل إجراء بعض الاتصالات مع الأهل والأصدقاء وتزداد المشكلة أثناء تواجدي خارج المنزل ورغبتي في الاتصال بالمنزل أو الاطمئنان عليهم بسبب طبيعة عملي كأحد أفراد القوات المسلحة ولم نجد أي تجاوب من الجهات المعنية بهذا الشأن.

فواتير باهظة:

وأشار حسين حدادي قائلًا: إننا ندفع أموالًا كثيرة وباهظة في توفير الرصيد في الجوالات وأيضًا شراء باقات الإنترنت ومع هذا لم نتمتع بهذه الخدمات أو الاستفادة منها حيث إنني أدفع أكثر من 400 ريال لشركة الاتصالات من أجل النت ومع هذا فإن الشبكة ضعيفة جدًا وفي حالة انقطاع، متسائلًا: “إلى متى سوف يستمر هذا الحال”.

جهات رسمية:

فيما أردف ماجد مدخلي قائلًا: إن حي ضاحية الملك عبدالله يعتبر من أكبر الأحياء السكنية والتجارية والحكومية بأنواعها ومع هذا نفتقر إلى عدم توفر أبراج لشركات الاتصالات بجميع أنواعها ولا نعلم ما هو سبب عدم تركيب أبراج اتصالات وتقوية الشبكة العنكبوتية وخدمات الإنترنت من أجل الاستفادة منها بشكل كبير.

مناشدة:

فيما ناشد أهالي حي ضاحية الملك عبدالله بصامطة عبر “متابعات الخليج 365” ن” من الجهات المعنية بضرورة إصلاح الوضع في أسرع وقت، مطالبين بضرورة توفير أبراج اتصالات وتقوية الشبكة العنكبوتية وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين والطلاب والطالبات وأن يصل صوتهم إلي المسؤولين ويجدوا تفاعلًا مع مطالبهم المستمرة في ظل دولتنا المباركة التي سخرت الغالي والنفيس لراحة مواطنيها مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين.

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