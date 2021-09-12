وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج.

جلسة مباحثات وزير الخارجية

وجرى خلال الاستقبال بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.

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