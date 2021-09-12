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شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير الخارجية يبحث مع نظيره النمساوي فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات
في ضوء رؤية المملكة 2030
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج.
جلسة مباحثات وزير الخارجية
وجرى خلال الاستقبال بحث فرص التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في المجالات المختلفة وخاصة في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.
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