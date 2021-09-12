التجارة تستدعي 186 أحذية أطفال : قد تسبب الاختناق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة استدعاء أحذية أطفال ماركة BIRKENSTOCK بسبب خطر قد يؤدي إلى حدوث اختناق الأمر الذي قد يهدد حياتهم.

تحذير وزارة التجارة

وحذرت الوزارة من احتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل مما يشكل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت في بعض الموديلات.

وطالبت الوزارة، المواطنين بالتوقف الفوري عن استخدام المنتج، وإعادته إلى منفذ البيع واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وقالت الوزارة إن قرار الاستدعاء يشمل 186 منتجًا من موديلات 1019466K / 1019514K / 1019672K / 1019306K.



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