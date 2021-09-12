الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

طريقة تحديث البيانات في برنامج ريف بعد رفض الطلب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد برنامج ريف التأكيد على ما يجب القيام به حال رفض طلب الحصول على الدعم والمدة التي يجب فيها إعادة تقديم الطلب.

وقال البرنامج ردًا على استفسار من إحدى المواطنات تم رفض طلبها وتحتاج إلى التقديم مرة أخرى إنه يمكن تعديل البيانات وتحديث الطلب في حال تم الرفض، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

الأنشطة المدعومة

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

يذكر أن دراسة الأهلية تتم لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

دعم برنامج ريف

وفي وقت سابق، أعلن البرنامج، عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

شروط الحصول على دعم ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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