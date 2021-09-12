أمير الشرقية يقلد قائد حراسات الإمارة رتبته الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الشرقية

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد قائد حراسات إمارة المنطقة الشرقية الرائد سلطان جريد الشمري، رتبته الجديدة (رائد) .

وبارك سموه للرائد للشمري هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

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ورفع الرائد الشمري شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.

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