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أمانة العاصمة المقدّسة تصادر 50 طنًّا من البطحاء والإسمنت

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

أمانة العاصمة المقدّسة تصادر 50 طنًّا من البطحاء والإسمنت

أغلقت مستودعاً للسيراميك غير مرخّص في حيّ النوريّة الغربيّة

متابعات الخليج 365 - واس

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة 50 طناً من باعة البطحاء والإسمنت المخالفين والمشوّهين للمظهر العامّ ببطحاء قريش .

جهود أمانة العاصمة المقدّسة

وأغلقت الأمانة مستودعاً للسراميك غير مرخّص في حيّ النوريّة الغربيّة ، كما أتلفت أكثر من 400 كجمّ من السمسم والحبوب الغذائيّة المخزّنة بطرق غير صحّيّة، ورفعت أكثر من 7 (أطنان) من المخلّفات المسبّبة للتشوّه البصريّ، وذلك خلال جولاتها الميدانيّة على عدد من المواقع .


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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