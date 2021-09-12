أمانة العاصمة المقدّسة تصادر 50 طنًّا من البطحاء والإسمنت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة 50 طناً من باعة البطحاء والإسمنت المخالفين والمشوّهين للمظهر العامّ ببطحاء قريش .

جهود أمانة العاصمة المقدّسة

وأغلقت الأمانة مستودعاً للسراميك غير مرخّص في حيّ النوريّة الغربيّة ، كما أتلفت أكثر من 400 كجمّ من السمسم والحبوب الغذائيّة المخزّنة بطرق غير صحّيّة، ورفعت أكثر من 7 (أطنان) من المخلّفات المسبّبة للتشوّه البصريّ، وذلك خلال جولاتها الميدانيّة على عدد من المواقع .

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