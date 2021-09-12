وزير المالية: منصة إحسان تمثل نموذجًا لتكاتف قادة ومجتمع المملكة لعمل الخير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم الأحد، على تجاوز تبرعات منصة إحسان المليار ريال.

تبرعات منصة إحسان

وقال الجدعان عبر حسابه في “تويتر”: “إن تجاوز تبرعات منصة إحسان المليار ريال، يُمثل نموذجًا لتكاتف قادة ومجتمع المملكة لعمل الخير”.

وأضاف أنه يعكس دور الحلول الرقمية في تسهيل العمل الخيري، والثقة الكبيرة في آليات التوزيع على المستحقين.

إطلاق خدمة التبرع الدوري

وكانت منصة إحسان الخيرية قد أعلنت عن إطلاق خدمة التبرع الدوري، والتي تتيح للشخص إمكانية تخصيص مبلغ شهري موجّه للفئات الأشد احتياجًا بشكل تلقائي.

وبالأمس أعلنت منصة إحسان، أن إجمالي التبرعات بلغ 990,705,698 ريالًا، فيما بلغ عدد المستفيدين 2,488,514 شخصًا، وعمليات التبرع 13,439,153 عملية.

معلومات عن منصة إحسان

وتشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على منصة إحسان، وتمكّنها تقنيًا منذ انطلاقتها قبل 5 أشهر بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وكانت أولى مبادراتها الحملة الوطنية للعمل الخيري، مستهلّة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد بقيمة 30 مليون ريال.

وقدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالأمس، تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، امتدادًا لتبرعه السابق لها في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بذلك إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق”.

ومع وصول تبرعاتها لمليار ريال، تدشن “إحسان” مرحلة جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي، مع مواصلة تحقيق مستهدفاتها في تطوير القطاع الخيري والمساهمة في سد احتياج الفئات المستفيدة من مختلف خدماتها.

شارك الخبر