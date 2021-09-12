محمد بن مسعود - الدمام - باشر أحمد بن صالح الزهراني عمله رئيساً لمركز ثلاثاء الخرم بني عيسى بمحافظة القنفذة؛ بعد صدور موافقة وزير الداخلية بتعيينه خلفاً لرئيس المركز السابق عبدالله الحسني. ويعتبر "الزهراني" من ذوي الخبرة؛ حيث الخليج 365 وأن كُلف برئاسة عدد من المراكز في محافظتي الليث والقنفذة؛ ومنها مركز حفار، ومركز بني يزيد، ومركز غميقة، ومركز السعدية ومؤخراً مركز المظيلف. 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 02:49 PM "الزهراني" رئيساً لمركز "ثلاثاء الخرم" بالقنفذة "الزهراني" رئيساً لمركز "ثلاثاء الخرم" بالقنفذة باشر أحمد بن صالح الزهراني عمله رئيساً لمركز ثلاثاء الخرم بني عيسى بمحافظة القنفذة؛ بعد صدور موافقة وزير الداخلية بتعيينه خلفاً لرئيس المركز السابق عبدالله الحسني. ويعتبر "الزهراني" من ذوي الخبرة؛ حيث الخليج 365 وأن كُلف برئاسة عدد من المراكز في محافظتي الليث والقنفذة؛ ومنها مركز حفار، ومركز بني يزيد، ومركز غميقة، ومركز السعدية ومؤخراً مركز المظيلف. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" رئيساً لمركز "ثلاثاء الخرم" بالقنفذة ،

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