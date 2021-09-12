، لاعب النصر السابق"خالد الزيلعي": أحب "حمدالله" واللاعب يرد: شرف لي محبتك ولك زيارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ظهر نجم النصر السابق، اللاعب خالد الزيلعي في مقطع فيديو مؤثر حيث تحدث عن أكثر اللاعبين الذين يحبهم في النصر.

ويعاني اللاعب السابق من حالة صحية صعبة، إذ يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي داهمه مؤخرًا وغيبه عن الملاعب الرياضية.

وقال الزيلعي إنه يحب اللاعب عبدالرزاق حمدالله كثيراً، وخرج اللاعب المغربي ورد على الزيلعي عبر حسابه على موقع تويتر .

وغرد عبدالرزاق حمدالله قائلاً: "سلام عليكم أخوي خالد، لي شرف كبير أنك تحبني وتتابعني وإن شاء الله لي زيارة لك قريبة جداً وحفظك الله ورعاك"