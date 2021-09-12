- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أمس، خدماتها الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري للّاجئين السوريّين بالأردنّ.
واستقبلت عيادات الطبّ العامّ 143 مريضاً، وراجع عيادة الباطنيّة 30 مريضاً من مرضى السكّريّ والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادتي الأسنان.
كما جرى استقبال 49 مريضة في العيادة النسويّة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تمّ عمل 22 تحليلاً لـ18 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبريّة، وإجراء 28 صورة أشعّة لـ18 مريضاً، كما تمّ إعطاء 22 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ9 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت في الصيدليّة 347 وصفة طبّيّة.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 02:42 PM
إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت 347 وصفة استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاًإغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس
قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أمس، خدماتها الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري للّاجئين السوريّين بالأردنّ.
واستقبلت عيادات الطبّ العامّ 143 مريضاً، وراجع عيادة الباطنيّة 30 مريضاً من مرضى السكّريّ والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادتي الأسنان.
كما جرى استقبال 49 مريضة في العيادة النسويّة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تمّ عمل 22 تحليلاً لـ18 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبريّة، وإجراء 28 صورة أشعّة لـ18 مريضاً، كما تمّ إعطاء 22 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ9 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت في الصيدليّة 347 وصفة طبّيّة.
، إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.