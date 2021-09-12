محمد بن مسعود - الدمام - ضمن حملاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات واصلت ‫وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة الجموم حملتها الرقابية والميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والامتثال للاشتراطات. وشملت الجولات 17 محلاً نتج عنها إغلاق مطبخين، أحدهما لتكرار الذبح داخل المطبخ، والآخر بسبب تخزين رؤوس مواشي مجهولة المصدر في غرفة مهجورة اتضح أنها تابعة للمطبخ. وصادرت الفرق الرقابية 270 كيلوجرامًا من رؤوس المندي كونها مجهولة المصدر ومخزنة في أماكن غير مرخصة ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين، كما تم حجز سيارة من نوع (ونيت برادة) كانت تستخدم في نقل الرؤوس، إضافة إلى عدم وجود بيانات تجارية على السيارة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 02:41 PM ضمن حملاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات مكة.. "بلدية الجموم" تغلق مطبخين مخالفين وتصادر 270 كجم رأس مندي مكة.. "بلدية الجموم" تغلق مطبخين مخالفين وتصادر 270 كجم رأس مندي واصلت ‫وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة الجموم حملتها الرقابية والميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والامتثال للاشتراطات. وشملت الجولات 17 محلاً نتج عنها إغلاق مطبخين، أحدهما لتكرار الذبح داخل المطبخ، والآخر بسبب تخزين رؤوس مواشي مجهولة المصدر في غرفة مهجورة اتضح أنها تابعة للمطبخ. وصادرت الفرق الرقابية 270 كيلوجرامًا من رؤوس المندي كونها مجهولة المصدر ومخزنة في أماكن غير مرخصة ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين، كما تم حجز سيارة من نوع (ونيت برادة) كانت تستخدم في نقل الرؤوس، إضافة إلى عدم وجود بيانات تجارية على السيارة. الكلمات المفتاحية

، مكة.. "بلدية الجموم" تغلق مطبخين مخالفين وتصادر 270 كجم رأس مندي ،

المصدر : الخليج 365

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