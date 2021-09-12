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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.
وفي الصور وفق روسيا اليوم يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدة، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 02:28 PM
بعدما أعيد اعتقالهم عقب هروبهم من سجن "جلبوع" عبر نفقشاهد.. شرطة الاحتلال تحاصر الأسرى الفلسطينيين الأربعة داخل المحكمة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين تمت إعادة اعتقالهم، بعد أن استطاعوا الهروب من سجن "جلبوع" عبر نفق.
وفي الصور وفق روسيا اليوم يظهر عدد من رجال الشرطة وهم يحيطون بكل أسير على حدة، وعلى وجه الخصوص عدد كبير من رجال الشرطة يحيط بالأسير زكريا الزبيدي، الذي كان اسمه قد سطع في الفترة الماضية.
، شاهد.. شرطة الاحتلال تحاصر الأسرى الفلسطينيين الأربعة داخل المحكمة ،
المصدر : الخليج 365
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