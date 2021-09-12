شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحّة» تترشّح لنهائي جوائز تجربة العميل الدوليّة لعام 2021م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترشّحت وزارة الصحّة إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدوليّة لعام 2021م، وذلك في 4 فئات من الجائزة .

وتشارك الوزارة هذا العام في فئة (تجربة العميل خلال الجائحة) وفئة (أفضل خدمة عملاء) وفئة (مركز الاتّصال) وفئة (فريق تجربة المستفيد للعام).

وتعد "جوائز تجربة العميل الدوليّة" رائدة في مجال منح الجوائز في مختلف بلدان العالم، وتشمل 44 فئة تغطّي جميع الجوانب المتعلّقة بتحسين تجارب العميل.