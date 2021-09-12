شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4 آلاف مظلّة على قاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ ممثّلة في الإدارة العامّة للخدمات الاجتماعيّة 4 آلاف مظلّة على الزوّار والمعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام.

وتهدف المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس وأدائهم مناسك العمرة دفعاً لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصّة في ظلّ ظروف جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازيّة والتدابير الوقائيّة الّتي تطبّقها الرئاسة العامّة داخل المسجد الحرام.

يذكر أنّ مبادرة "مظلّتك بين يديك" تعدّ إحدى برامج حملة الرئاسة العامّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ الّتي أطلقتها بعنوان "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" والّتي تهدف إلى تقديم عدّة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.