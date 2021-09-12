فلكية جدة ترصد قرب القمر من قلب العقرب اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - جدة

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021م، وبداية الليل انتظام القمر بنجم قلب العقرب على قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبي في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعد شيئًا مقارنة به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومترًا، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ قاطعًا تقريبا 60% المسافة إلى كوكب المشتري.

وأشار إلى أن نجم قلب العقرب يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم، مفيدًا أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، في الواقع ، كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمة حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

يُذكر أن قلب العقرب مثل كل النجوم يغرب مبكرًا بأربع دقائق كل ليلة أو ساعتين مبكرًا مع نهاية كل شهر وذلك نتيجة لحركة الأرض حول الشمس، وبحلول شهر أكتوبر هذا النجم سيكون من العسير رؤيته في الأفق الجنوبي الغربي لوقوعه في ضوء شفق غروب الشمس.

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