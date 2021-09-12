المتحدة للتأمين تعلن انخفاض خسائرها إلى 28.4 % من رأس المال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 28.4 % من رأس المال بعد إطفاء (31,944) ألف ريال من الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر حيث بلغت بعد الإطفاء (105,071) ألف ريال بنسبة 26.27 % من رأس المال طبقا لما أقرته الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 أغسطس وتقرير المراجع الخارجي المرفق والمؤرخ بتاريخ 9 سبتمبر ولا يوجد أي تأثير من استخدام الاحتياطي النظامي للشركة على التزاماتها المالية.

وبينت الشركة في بيانها على “تداول” أنها أعلنت نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بتاريخ 15 أغسطس وعلية سيكون تخفيض الخسائر المتراكمة من (145,545) ألف ريال إلى (113,601) ألف ريال أي من 36.39 % إلى 28.4 % من رأسمالها.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 37.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11417.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

الأسهم السعودية اليوم:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، وصدر، وباتك، وتبوك الزراعية، ومكة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وبحر العرب، وشمس، وعطاء، وتكوين، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.33% و 3.20% .

الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية:

وجاءت أسهم شركات تبوك الزراعية، والجوف، ودار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجوف، وتبوك الزراعية، والراجحي، وصدر، شمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 127.65 نقطة ليقفل عند مستوى 25662.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 350 ألف سهم تقاسمتها 1554 صفقة.

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