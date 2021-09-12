يزيد الراجحي يُبدع في الأراضي الإيطالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - محمد سمعه

نجح السائق السعودي المخضرم يزيد الراجحي وسفير رياضة المحركات السعودية في التتويج بلقب باها إيطاليا وهو يشكل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم لـ الراليات الصحراوية ” الكروس كانتري باها” لموسم 2021.

كيف تُوج يزيد الراجحي بـ باها إيطاليا ؟

وحقق الراجحي المركز الأول في الترتيب العام للسائقين بزمن إجمالي قدره 5.02.47.3 ساعة بعد اجتيازه مسافة 359.42 كلم على متن سيارة تويوتا هايلوكس حيث تُعد المرة الثانية التي يفوز فيها البطل السعودي على الأراضي الإيطالية في مسيرته الاحترافية.

ونجح الراجحي في استعادة صدارة الترتيب العام للسائقين لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة “الكروس كانتري باها” بعد جولة مثيرة مع ملاحه الإيرلندي مايكل اور مسجلًا أسرع التواقيت في اليوم الأول، الجمعة الذي تألف من مرحلة تأهيلية ومرحلة خاصة الثانية بمسافة إجمالية بلغت 82.49 كلم بزمن قدره 1:05:23.3 ساعة.

وخلال يوم أمس السبت، سار الراجحي في المسار الصعب والضيق أمام المشاركين من دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى، وتألفت المرحلة الثانية من ثلاث مراحل خاصة خاضعة للتوقيت بمسافة 93.31 لكل مرحلة.

موهبة السائق السعودي تلفت الأنظار في إيطاليا

ونجح يزيد الراجحي في إظهار موهبته الكبيرة على الأراضي الإيطالية التي قد فاز بها في أول ظهور له في عام 2014 حيث حقق ابن الصحراء المتخصص بالسباقات الرملية فوزًا ساحقًا حينها على تضاريس مغايرة، وها قد يعيد الكرة بعد سبع سنوات على متن تويوتا هايلوكس.

وعلق الراجحي على التتويج بـ باها إيطاليا قائلًا: “الحمد الله أنهينا الجولة ما قبل الأخيرة من الراليات الصحراوية القصيرة، كانت جولة صعبة على صعيد خبايا المسار ولم نعرف ما الذي تخفيه لنا، ولله الحمد تفوقنا فيها.

وأضاف: “سعيد حقًا باستعادة صدارة كأس العالم للكروس كانتري باها بعد أن غبت عن راليين بسبب الحادث الذي تعرضت له أنا ومايكل كما أننا متصدرون بكأس العالم للجولات الأوروبية وأنا أتطلع قدمًا للفوز بالجولة الأخيرة في البرتغال”.



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