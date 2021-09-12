استشاري يوجه نصائح للوقاية من الانزلاق الغضروفي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه د. عبدالعزيز شبرين استشاري جراحة العمود الفقري مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من الانزلاق الغضروفي.

وقال شبرين، خلال استضافته مع “برنامج اليوم”، على قناة “الإخبارية”، إنه ينصح بعدم الجلوس والوقوف بكثرة لفترة طويلة.

ونصح شبرين أيضًا بعدم الجلوس أكثر من ساعة، وعدم الجلوس لمدة طويلة بشكل عام خاصة لمن يعاني من آلام الظهر.

وأوضح أن الوقوف لمدة طويلة يسبب مشاكل صحية لأنه يسبب شد عضلات الظهر.



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