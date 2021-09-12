وزير الصحة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي الهوية الجديدة للمجلس، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وجاء إطلاق الهوية الجديدة للمجلس بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، في ظل السعي لأن يكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

تحسين الاستدامة والابتكار

ومن جانبه قال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب الغامدي: “سعدنا بتدشين معالي الدكتور توفيق الربيعة لهوية المجلس الجديدة التي تهدف لتمكين المستفيدين المؤمّن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع”.

وأكد أن إطلاق الهوية يواكب استراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة 2030 الطموحة والملهمة، وأوضح: “تعمل جميع القطاعات على مواءمة ومواكبة الرؤية من خلال برامج نوعية في مختلف التخصصات ونحن في مجلس الضمان الصحي جزء من المنظومة التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية المستقبلية من خلال حزمة برامج ومبادرات، فمن أجل الوصول إلى قطاع ممكن أطلقنا العقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية، وكذلك أطلقنا مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر. كما حرصنا على تعزيز الجودة والكفاءة من خلال اعتماد توحيد الترميز الطبي بـ (9800) رمز وعملنا على دعم الاندماجات بين شركات التأمين لرفع كفاءة وجودة خدماتها بالإضافة إلى استثمار التقنية الحديثة للحصول على أفضل الخدمات خلال وقت قياسي”.

الأدلة الإرشادية الإكلينيكية

وأضاف: “فيما يتعلق بتمكين المستفيدين أطلقنا الأدلة الإرشادية الإكلينيكية وطورنا تطبيق المجلس إلى جانب تطوير حزمة المنافع، وحرصنا على آراء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المُقدم لهم ومدى جودتها، ومن باب الشفافية وعدم الانحياز، استعان المجلس بـ “بريس جيني – Press Ganey” أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص في استطلاعات الرأي العام لقياس رضا المستفيدين من التامين الصحي الخاص عن تجربتهم التأمينية من خلال استبيان تحسين تجربة المستفيدين الذي شمل عدة محاور مثل أداء شركات التأمين الصحي وسهولة حجز المواعيد الطبية سهولة فهم منافع التأمين الصحي وتغطيته”.

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