، "أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة ،

- 1/2
- 2/2
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.
وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.
واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.
وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.
وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.
"أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.
وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.
واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.
وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.
وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
10:37 AM
لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى حاليًا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن أبل تعمل حاليًا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.
وتعمل حاليًا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.
واستأجرت أبل فعليًّا مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.
وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "أبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبًا.
وكانت "أبل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لأبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة؛ وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.
، "أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "أبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.