، جوجل تضيف خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خيار للتخزين يصل إلى 5 تيرابايت مقابل 25 دولارًا شهريًّا

أضافت شركة "جوجل" الأمريكية خيارات تخزين جديدة في خدماتها السحابية المعروفة باسم "جوجل وان".

وأوضحت "جوجل" -بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن تلك الخيارات الجديدة ستكون مخصصة لأصحاب الدخول المتوسطة؛ حيث ستمنح المستخدمين خيارًا للتخزين يصل إلى 5 تيرابايت مقابل 25 دولارًا شهريًّا، أو 250 دولارًا سنويًّا.

كما تشجع "جوجل" في إعلانها الجديدة إضافة أفراد العائلة الواحدة على حساب "جوجل وان"؛ بحيث يستفيد معظمهم من هذا العرض.

وكانت جوجل قد أنهت خيار التخزين المجاني غير المحدود عبر تطبيقها للصور بداية من شهر يونيو الماضي.