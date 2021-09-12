محمد بن مسعود - الدمام - حررت 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة " كورونا نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 9600 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وتحرير 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، والاشتراطات البلدية والصحية. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة؛ مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة. وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 8378 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد لمعالجتها. 12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 11:54 AM حررت 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" الشرقية.. تنفيذ 9600 جولة رقابية وإغلاق 29 منشأة مخالفة الشرقية.. تنفيذ 9600 جولة رقابية وإغلاق 29 منشأة مخالفة نفّذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي 9600 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ أسفرت عن إغلاق 29 منشأة مخالفة، وتحرير 539 مخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، والاشتراطات البلدية والصحية. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة؛ مشددة على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة. وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 تلقى 8378 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ داعية الجميع إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد لمعالجتها. الكلمات المفتاحية ، الشرقية.. تنفيذ 9600 جولة رقابية وإغلاق 29 منشأة مخالفة ،

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