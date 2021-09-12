شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي الهوية الجديدة للمجلس، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.

وجاءت تلك اللحظة بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، في ظل السعي لأن يكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وتهدف أيضا إلى تمكين المستفيدين المؤمّن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع.