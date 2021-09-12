شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة استخراج مواطن لجالونين خمر مدفونة في البر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو متداول، عن شخص أخرج جالونين خمر مدفونة في الرمال بإحدى المناطق الصحراوية.

وأوضح الفيديو، لحظة استخراج الشخص للجالونين من البر؛ حيث فتح غطاء كل جالون وأخذ يسكبه على الأرض، قائلًا: "هذول الجركلين لقيتهم جاهزات مجهزات للي بيكشتون الخمر، أعوذ بالله خمر هذا الجركل الأول" .

وتابع: "شوفون هذا المشمش، هذول يمرون ويأخذونهم ويقعدون يشربون بهالبر، وهذا الثاني، شوف هذا تمر" ، مضيفًا:" يطلعون يكشتون يجهزونه يلاقوه بعد أسبوعين يصير جاهزا ويأخذونه ويشربونه"، فيما تخلص منهما فوق الرمال.