شكرا لمتابعة خبر عن منصة "أبشر" تطلق خاصية جديدة للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت منصة «أبشر أفراد» خاصية جديدة للعمالة المنزلية، تسمح لهم بالرد على طلبات نقل الكفالة الخاصة بهم بالقبول أو الرفض.

وذكرت المنصة أن نقل كفالة العمالة المنزلية ستتم من خلال تنازل صاحب العمل السابق عن العامل، ثم انتظار موافقة العامل الجديد، وعند إتمام الموافقة يتم انتقال العامل إلى صاحب العمل الجديد،وفقًا لـ: عكاظ ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني، حيث سمحت بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص وذلك بدءا من شهر مارس الماضي.