شكرا لمتابعة خبر عن نجم قلب العقرب يتلألأ في سماء المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

‏يرصد بسماء ‎المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد وبداية الليل القمر قرب نجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي مشاهد بالعين المجردة

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .

ويبعد نجم قلب العقرب حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.