شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا يضيف خاصية جديدة لمنع استخدام الصور المزيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أضاف تطبيق توكلنا خاصية إطار متحرك حول الباركود؛ لمنع استخدام الصور المزيفة لواجهة التطبيق.

ويذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أنه يساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع.