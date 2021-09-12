شكرا لمتابعة خبر عن اشتراطات ممارسة نشاط خدمة صف المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض، أن اشتراطات الموقع وأماكن ممارسة نشاط خدمة صف المركبات هي أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي، الالتزام بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.

وأوضحت أن اشتراطات ممارسة النشاط هي: توفير مواقف خاصة أو مستاجرة تتناسب مع حجم المنشأة التجارية، تقديم مخططات لسير المركبة مروريا بحيث لا تتأثر الحركة المرورية، تخصيص نقطة استلام وتسليم المركبات في حدود الملكية.

وتشمل الاشتراطات وضع لوحة إرشادية بشكل ظاهر توضح تقديم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص لذلك، إنشاء منصة تحكم (كاونتر) مهتمة بتنظيم خدمة إيقاف المركبات، توحيد زى موظفي المركبات، وتظهر عليه شعار المشاة التجارية، ووضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة.

ويجب أن يكون راكن المركبة حاصلا على صحيفة سوابق من الجهات المختصة، ويجب أن يحصل راكن المركبة رخصة قيادة سارية المفعول، تسليم متلقي الخدمة إيصالا يثبت تسلم المركبة، مع تدون اسم مقدم الخدمية على الإيصال، فضلًا عن تركيب كاميرات أمنية ملونة وحديثة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية.

وتعد الاشتراطات الخاصة هي: على المنشات التجارية الراغبة في تقديم خدمة ايقاف المركبات لعملائها بشكل مباشر الالتزام بالاشتراطات الخاصة بترخيص نشاط إيقاف المركبات، وفي حال كان مقدم خدمة إيقاف المركبات طرفا ثالثا (مشغل)، لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشاة التجارية، وعلى مقدم الخدمة توقيع اقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركيات متلقي الخدمة، فيما مجالات التطبيق: يسمح بخدمة إيقاف المركبات لجميع المنشآت التجارية المرخصة.