شكرا لمتابعة خبر عن بدء احتساب غياب الطلاب غير المحصنين بجرعتين من لقاح "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن بدء احتساب غياب الطلاب والطالبات غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا المستجد".

وأشارت الوزارة إلى ضرورة حصول الطلاب والطالبات على اللقاح، مؤكدة على أن مواعيد الحصول عليه متاحة في 587 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وشهدت المدارس عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عاماً) إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

ويذكر أن الوزارة كانت قد منحت الطلاب غير المحصنين بجرعتين مهلة لمدة أسبوعين دون احتسابهم غائبين عن الدراسة.