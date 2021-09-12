شكرا لمتابعة خبر عن المواصفات تتجه لإصدار تشريعات جديدة لتنظيم واردات التجارة الإلكترونية للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عبدالملك التويجري مدير عام سلامة المنتجات في هيئة المواصفات والمقاييس، أن مجلس التجارة الإلكترونية يعمل حاليا على ما يسمى برحلة التجارة الإلكترونية بشكل كامل من خلال إصدار تشريعات تنظم عملية الاستيراد للمنتجات الاستهلاكية المتعلقة بالأفراد، وإيجاد بنية تحتية مناسبة لها.

وأضاف التويجري أنه من المتوقع إصدار التشريعات قريبا، لافتا إلى أنه تم وضع محددات ومستهدفات لضبط المنتجات الواردة عن طريق التجارة الإلكترونية، بحسب الاقتصادية.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس التجارة الإلكترونية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيله أخيرا يهدف إلى الإسهام في تنمية وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.