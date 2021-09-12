5 أهداف من برنامج إعانة البحث عن العمل

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية 5 أهداف لبرنامج إعانة البحث عن عمل.
وقال صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ‘إن البرنامج يهدف إلى:
-دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.
-تحفيز المستفيدين لدخول سوق العمل.
-تقديم خدمات التأهيل والتدريب لتمكين الباحثين عن عمل.
-تركيز الخدمات وتوجيهها للجادين في البحث عن العمل.
-رفع كفاءة الخدمات وبرامج الدعم المقدمة للمستفيدين.
كما أوضح صندوق هدف انه تصرف الإعانة لمدة 15 شهراً على النحو التالي: 2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 1500 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 1000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 750 ريال شهرياً لمدة 3 أشهر.
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