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5 أهداف من برنامج إعانة البحث عن العمل

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الرياض - محمد عبدالله - حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية 5 أهداف لبرنامج إعانة البحث عن عمل.

وقال صندوق هدف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ‘إن البرنامج يهدف إلى:

-دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.

-تحفيز المستفيدين لدخول سوق العمل.

-تقديم خدمات التأهيل والتدريب لتمكين الباحثين عن عمل.

-تركيز الخدمات وتوجيهها للجادين في البحث عن العمل.

-رفع كفاءة الخدمات وبرامج الدعم المقدمة للمستفيدين.

كما أوضح صندوق هدف انه تصرف الإعانة لمدة 15 شهراً على النحو التالي: 2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 1500 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 1000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 750 ريال شهرياً لمدة 3 أشهر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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