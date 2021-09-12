5 أهداف من برنامج إعانة البحث عن العمل

كما أوضح صندوق هدف انه تصرف الإعانة لمدة 15 شهراً على النحو التالي: 2000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 1500 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 1000 ريال شهرياً لمدة 4 أشهر 750 ريال شهرياً لمدة 3 أشهر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع