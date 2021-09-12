أبشر: 3 خطوات للإبلاغ عن «فقد رخصة السلاح»

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت منصة أبشر، اليوم الأحد، الخطوات المطلوبة للإبلاغ عن فقد رخصة السلاح.

وقالت المنصة، إنَّ المستفيد في تلك الحالة، يمكنه الدخول لحسابه بمنصة «أبشر أفراد»، واختيار أيقونات: «المواعيد، الأسلحة والمتفجرات، حجز موعد» للمراجعة، وذلك عبر الرابط التالي اضغط هنا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للمنصة، عبر حسابها الرَّسمي بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: هل يجب الإبلاغ في «ابشر» في حال فقدان رخصة السلاح، علما بأنَّه تم الإبلاغ لدى مركز الشرطة.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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