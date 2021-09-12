الحصيني يتوقع أجواءً حارة وأمطارًا في 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، أن تكون أجواء المملكة اليوم الأحد، حارَّة نهارًا نسبيًّا على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجرًا.

وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة؛ إلى متوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والربع الخالي واليمن والإمارات وعمان

وأشار إلى هبوب رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله.

من جانبه وقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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