السديس: تبرُّع ولي العهد  لمنصة «إحسان» يجسِّد اهتمام المملكة بالتكافل الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالتبرع السخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - وتقديمه مبلغًا إضافيًا وقدره (١٠) ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادًا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، لتصل التبرعات بدعم سموّه إلى إجمالي مليار ريال.

وأكد الرئيس العام فائق العناية والرعاية من القيادة الرشيدة- حفظها الله- تجاه القطاع الخيري بالمملكة العربية السعودية وحجم المبادرات الخيرية النوعية التي تحث على الإخاء والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تحوي الكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ونشر المودة والرحمة بين الناس.

واختتم بوافر الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يقدمانه من جهود حيال القضايا الإنسانية العربية والعالمية وأن يكلل جهودهما بالتوفيق والنجاح إنه ولي ذلك والقادر عليه.