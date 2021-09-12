الحيزان يتوقع مواقع أجواء الطقس الجميلة وانحسار الأمطار ويحدد السبب

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في المناخ، نزيه الحيزان، أن يشهد شمال المملكة اليوم الأحد، طقسًا جميلًا.

وأضاف الحيزان، عبر تويتر، أنَّ الطقس يكون جميلًا شمال المملكة، مع تسرُّب الرياح الشمالية من مصدر بارد ناتج عن منخفض جويّ يؤثر على بلاد الشام.

كما توقّع الحيزان، انحسار فرص الأمطار عن المدينة المنورة؛ واستمرارها على المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة.

من جانبه، وقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبَّب في تدنّي مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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