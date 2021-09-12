اليوم.. بدء احتساب الغياب لغير المحصنين من الطلاب

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ اليوم الأحد، احتساب الغياب للطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم.

وكانت وزارة التعليم حثت الطلاب على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا، وأكَّدت أنه سيتم احتساب الغياب لغير المحصنين بجرعتين.

كما شدَّدت الوزارة، على أنَّ استكمال التحصين بجرعتين، يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولًا إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إنَّ رحلة التعليم مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدعم القيادة وتعزيز الشراكة مع المجتمع، رغم تحديات جائحة كورونا في كل فصل ومدرسة وجامعة.

وأشار إلى أنَّ وزارة التعليم بذلت مع بداية العام الدراسي الجديد جهوداً كبيرة في تطوير المناهج والخطط الدراسية ومسارات الثانوية والمنصات الرقمية، وتطبيق الفصول الثلاثة، لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات العالمية، وصناعة مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن.

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