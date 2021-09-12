شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج تعزيز الصورة الذهنية عن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق اليوم البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية "دراية" في نسخته الثالثة، والذي ينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وعلى مدار ثلاثة أيام.

ويتضمن برنامج دراية عدداً من الموضوعات من بينها تحليل واقع الصورة الذهنية عن المملكة وآليات التطوير، ومناقشة لأهم الأسئلة الشائعة التي تطرح خلال الملتقيات الدولية، كما يستعرض مفاهيم ومجالات الصورة الذهنية، إضافة إلى تطبيقات الإتيكيت والبروتوكول خلال الملتقيات والتعرف على آليات التعامل مع الإعلام الدولي.