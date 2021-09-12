استشاري يحذر: السهر يزيد مخاطر حدوث جلطات القلب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ‏الدكتور خالد النمر، من خطورة السهر على صحة القلب.

جلطات القلب

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”، إن السهر ‎يرفع الضغط ‏ويقلل التركيز، ويسبب التوتر، ويزيد حدوث جلطات ‏القلب على المدى البعيد.‏

الدهون الثلاثية

وأكّد النمر “أن من أكثر أسباب الإصابة بجلطات القلب؛ ارتفاع الدهون الثلاثية.

وتابع خالد النمر “غير أن هذا الارتفاع أقل ضررًا على القلب من تأثير ارتفاع الكوليسترول”.

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