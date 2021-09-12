أبها وجازان تسجلان أقل وأعلى درجة حرارة في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت مدينة أبها، اليوم الأحد أقل درجة حرارة في مناطق المملكة، وهي 17 درجة، بينما سجلت جازان أعلى حرارة بدرجة 32.

بينما سجلت الرياض 27 درجة، وهي “أقل حرارة تسجلها منذ دخول خريف هذا العام 1443هـ”.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ اليوم أجواءً حارة نهارًا نسبيًا على معظم مناطق المملكة، ومعتدلة فجرًا، وأمطارًا من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة المنورة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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