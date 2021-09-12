الماجد يوضح حكم تصدق الكفيل بمستحقات العامل إذا هرب ولم يستطع الوصول إليه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.

وقال الشيخ الماجد، في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.

وتابع الشيخ الماجد أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عنده أن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضًا، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.

وبين أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفي.

وختم الشيخ الماجد بقوله إنه يجب الاحتياط في تلك المسألة إذا كان المال كثيرًا.

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