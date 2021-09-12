بدء احتساب غياب الطلاب غير المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن بدء احتساب غياب الطلاب والطالبات غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا المستجد”.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة حصول الطلاب والطالبات على اللقاح، مؤكدة على أن مواعيد الحصول عليه متاحة في 587 موقعًا في مختلف مناطق المملكة.

عودة الدراسة حضوريًا

وشهدت المدارس عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عامًا) إلى مقاعد الدراسة حضوريًا في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.

وكانت وزارة التعليم، كانت قد منحت الطلاب غير المحصنين بجرعتين مهلة لمدة أسبوعين دون احتسابهم غائبين عن الدراسة.

بداية عام استثنائي

وقبل أيام عاد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضوريًا في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عامًا فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

واعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هـ، والتي نصت على بدء الدراسة عن بُعد وحتى 30 أكتوبر 2021 أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

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